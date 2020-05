Le mot «déconfinement», sur toutes les lèvres, mais absent du lexique, fait enfin son entrée dans le dictionnaire à côté de mots moins réjouissants comme «Covid». «Parfois, tout s'emballe, et des mots qu'on n'avait pas forcément vu venir s'imposent massivement dans l'usage courant. C'est ce qui arrive avec les mots «covid», «déconfinement» (...) «télétravailler» ou encore «téléconsultation», passés dans l'usage quotidien avec la même brusquerie et la même rapidité que la pandémie à laquelle il nous faut faire face», ont expliqué les rédacteurs du Petit Robert en présentant l'édition 2021 de leur dictionnaire. «Covid», mot masculin ou féminin, précise le Petit Robert ou «déconfinement» ne seront insérés que dans les éditions numériques du Robert. Il faudra encore un peu patienter pour les trouver dans la version papier. Plusieurs définitions ont été complétées. Ainsi, au mot «barrière» est venue s'ajouter l'expression «geste, mesure barrière» (précaution prise dans la vie quotidienne pour limiter la propagation d'un virus, d'une maladie). A la définition de «cluster» on trouve aussi désormais «foyer épidémique»