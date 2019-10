Plusieurs habitants des cités Aadl réclament le départ de la société Gest-immo pour son absence sur le terrain. Hier, c’était des habitants de la cité Aadl-2 sur la route de Aïn Beidha à Khenchela qui ont exprimé cette revendication . Dans leur rassemblement de protestation devant le siège de cette société au sein de leur cité, les habitants ont exprimé leur refus catégorique de payer chaque mois à la société plus de 3 000 DA pour les frais de services qu’ils n’obtiennent pas réellement. Les manifestants ont brandi des banderoles appelant à «ouvrir une enquête» et demandant au wali de Khenchela d’intervenir pour leur rendre justice, tout en affirmant leur «droit de poursuivre en justice la société.» Le président du comité de la cité Aadl-2, El Djemaï Bekaouche, a indiqué que les bénéficiaires des 478 logements n’ont pas obtenu de l’agence Aadl, trois ans après l’accès à leurs logements, les actes de location-vente. Il a également dénoncé les longues pannes des ascenseurs s’étirant sur plusieurs mois ainsi que l’absence de femmes de ménage, l’insuffisance du nombre des agents de gardiennage et l’inondation des vide-sanitaires.