Des membres des deux chambres du Parlement représentant la wilaya de Batna, ainsi que des membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de la même wilaya, ont dénoncé les propos tenus par l'ancien député du RND, Hakim Berri. Selon un communiqué signé par trois membres du Conseil de la nation et six de l'APN, les propos tenus par Hakim Berri, lors de son intervention dans le cadre du débat sur la loi portant Règlement budgétaire 2018, «portent atteinte à la personne du Premier ministre et du wali de Batna» et «dépassent le cadre de la liberté d'expression et les limites de la courtoisie». «Les accusations portées par le député à l'encontre du Premier ministre sont une diffamation et de fausses allégations que nous désavouons entièrement», ont-ils souligné. Lors des débats, l'ancien député Hakim Berri n'a pas hésité à fustiger le Premier ministre Abdelaziz Djerad en l'accusant ouvertement «d'engager une campagne électorale pour une élection présidentielle», avec «le soutien de certains proches du chef de l'Etat». De leur côté, des membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Batna ont dénoncé, dans un communiqué, «les allégations» du député Berri à l'encontre du Premier ministre.