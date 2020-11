À deux mois de la fin de son mandat, Donald Trump a sondé de hauts responsables américains sur la possibilité d'agir contre le site nucléaire iranien de Natanz, a affirmé lundi dernier le New York Times. C'est lors d'une réunion, jeudi, dans le Bureau ovale, selon le quotidien, que le président américain sortant a demandé à plusieurs collaborateurs, dont le vice-président Mike Pence, le secrétaire d'état Mike Pompeo et le chef d'état-major Mark Milley «s'il avait des options pour agir contre ce site dans les prochaines semaines». M. Trump a posé la question après qu'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea) a indiqué que Téhéran continuait d'accumuler de l'uranium, d'après le New York Times. C'est ce qu'on appelle vouloir faire le ménage derrière soi.