Une maison du diabète a été ouverte lundi dernier au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH), docteur Saâdane, à Biskra, offrant aux diabétiques conseils, soins et orientations, a-t-on constaté. «Cette nouvelle structure est dotée d’un staff médical et paramédical, d’équipement médical et d’espaces destinés à l’accueil et la consultation», a indiqué le directeur local de la santé et de la population, Mohamed Laieb. Et d’ajouter : «Des médecins généralistes et spécialistes soutenus par des infirmiers et psychologues assurent des consultations aux malades et ceux qui viennent pour un dépistage de diabète, et conseillent les malades sur le régime alimentaire à suivre, l’hygiène de vie pour un diabétique et l’importance de la pratique du sport». Le directeur de la santé a révélé que cette nouvelle maison du diabète permettra de prendre en charge plus de 6 000 diabétiques recensés dans la wilaya de Biskra et les accompagner à mieux comprendre leur pathologie.