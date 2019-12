Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa a révélé, hier à Alger, que le dossier du baccalauréat professionnel était «fin prêt» et sera soumis lundi prochain au Premier ministre. Fin septembre dernier, la commission interministérielle chargée de l’examen du dossier de lancement du baccalauréat professionnel a été installée. Elle a été chargée de «la réorganisation du processus de l’enseignement professionnel», en coordination avec le secteur de l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et la direction générale de la fonction publique, et ce en application des instructions du Premier ministre, Noureddine Bedoui, données lors de la réunion du gouvernement du 24 juillet dernier, en vue de rendre le cursus professionnel plus attractif pour les élèves et leurs parents.