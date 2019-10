Le Forum des chefs d’entreprise organise la 5ème édition de son université d’été sous le slogan «Ensemble», le samedi 12 octobre 2019 à l’Ecole nationale supérieure de l’informatique sise à Oued Smar, Alger. Pour l’édition 2019, le Forum des chefs d’entreprise propose un programme alternant entre les enjeux stratégiques pour l’économie et les questions liées à la conjoncture et les défis qu’elle impose aux entreprises algériennes. Cette importante rencontre verra la participation de plus de 300 invités représentant des chefs d’entreprise, des experts et des médias qui pourront échanger et débattre sur des questions d’actualité dans un espace propice aux relations d’affaires et aux opportunités de partenariat.