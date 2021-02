La multinationale pharmaceutique Hikma Pharmaceuticals PLC (Hikma), a annoncé le lancement de Ferinject en Algérie par le biais d'un accord de licence avec Vifor Pharma, une société pharmaceutique mondiale. Ferinject est un traitement intraveineux à base de fer, administré aux patients souffrant de carence en fer, lorsque les traitements oraux sont inefficaces ou ne peuvent être utilisés. Le traitement vise à reconstituer les niveaux de fer dans l'organisme pour traiter l'anémie, causée par une réduction des niveaux d'hémoglobine résultant d'une carence en fer1. Le fer joue un rôle essentiel dans de nombreux processus du corps, notamment la production de globules rouges, le bon fonctionnement du coeur et du cerveau, et la prévention des infections et des maladies.