Une décision interministérielle visant l’interdiction totale de l’utilisation des sachets noirs en 2020 est en cours de préparation, a annoncé la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati. La décision engageant les ministères de l’Intérieur et des Collectivités locales, du Commerce, de l’Industrie et de l’Environnement et des Energies renouvelables sera promulguée à l’issue d’un grand atelier auquel prendront part, notamment les associations des commerçants et des artisans, a précisé la ministre en marge de l’inspection d’une unité de recyclage des déchets plastiques située au niveau de la zone industrielle de Aïn Defla dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Il y a lieu de rappeler qu’une décision similaire avait été prise en 2005 par Chérif Rahmani, ex-gouverneur d’Alger. Huit ans après, Amara Benyounès avait annoncé en 2013 un projet de loi portant sur la fin de l’utilisation et de la production de sacs en plastique. En 2017, c’est Abdelkader Ouali, ex-ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, qui annonce une telle mesure.