Le Centre algérien de développement du cinéma (Cadc) organise, le 5 novembre prochain, à l'opéra d'Alger, la projection en avant-première du film long métrage de fiction Héliopolis réalisé par Djaâfar Gacem, indique un communiqué du Cadc. Le film Héliopolis qui sera projeté au public à 17h00 dans le cadre de la célébration du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954, a été retenu pour représenter l'Algérie à l'Oscar du meilleur long métrage international (film non-anglophone) qu'organise l'Acadamy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas). Le Cadc a prévu une projection spéciale pour les médias le

4 novembre à 10h00 à la salle Ibn Zeydoun à Riadh El Feth à Alger, en présence du réalisateur et du staff technique et artistique de l'oeuvre.