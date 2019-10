Le Fonds monétaire international (FMI) a fortement dégradé mardi ses perspectives de croissance pour l’Iran et l’Arabie saoudite, les deux poids lourds économiques du Moyen Orient, citant l’effet des sanctions américaines, des tensions géopolitiques, et la faiblesse des cours du pétrole. Dans un rapport sur l’économie mondiale, l’institution internationale prévoit une contraction du Produit intérieur brut de 9,5% pour l’Iran cette année, 3,5 points de plus que lors de ses précédentes estimations d’avril, et une croissance de 0,2% pour Riyadh, en baisse de 1,6 point. Le FMI a revu à la baisse les perspectives de croissance de la plupart des pays du Moyen- Orient et de l’Afrique du Nord. La contraction du PIB iranien est du jamais-vu depuis 1984 lorsque la république islamique était en guerre avec son voisin irakien. C’est la deuxième année de suite que l’Iran devrait être plongé dans la récession, après avoir déjà vu son PIB se rétracter de 4,8% en 2018. L’Iran «continue à subir de graves difficultés macroéconomiques», a affirmé le FMI, ajoutant que la croissance 2020 serait stable. Quant à l’Arabie saoudite, il s’agit de la pire prévision depuis 2007 lorsque le PIB s’était contracté de 0,7%.