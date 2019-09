Le Forum des chefs d’entreprise lance son cycle de rencontres-débats intitulé : « Les débats du Forum. » Ce rendez-vous mensuel traitera des dossiers économiques et des thèmes liés à la conjoncture à destination des membres du Forum, des experts et des professionnels des médias. Pour marquer la rentrée du Forum des chefs d’entreprise, la première édition du débat sera consacrée à la conjoncture économique actuelle du pays qui exige la cohésion de toutes les forces sociales et économiques de la nation et une mobilisation sans faille des chefs d’entreprise. Cette première édition se tiendra le mercredi

11 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 sous le thème : «Forum des chefs d’entreprise : rencontre débat de la rentrée».