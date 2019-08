Le candidat à la présidentielle du 15 septembre en Tunisie, le directeur de la chaîne de télévision Nessma TV, Nabil Karoui, a été arrêté vendredi dernier en exécution d’un mandat de dépôt délivré contre lui par une des chambres de la cour d’appel de Tunis et conduit par les unités sécuritaires à la prison civile de Mornaguia. Son frère, Ghazi Karoui, aurait pris la fuite. L’information qui a été donnée par une radio tunisienne et largement reprise sur les réseaux sociaux, aurait précisé que Ghazi Karoui aurait choisi la destination Algérie. Ce dernier fait également objet d’un mandat d’arrêt pour fraude fiscale et blanchiment d’argent qui a été émis à son encontre, même soupçon auquel fait face son frère. A préciser que les autorités tunisiennes n’ont pas encore communiqué à ce sujet.