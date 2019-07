Les sept pays les plus riches (G7) de la planète ont annoncé vouloir mettre l’accent sur l’éducation des jeunes filles et la formation professionnelle dans les pays les moins développés, notamment au Sahel.

«La question de l’égalité garçons/filles (dans l’éducation) est un enjeu éthique, mais aussi de développement. Une société va mieux si elle réussit à élever le niveau de tous ses enfants », a déclaré le ministre français de l’Education Jean-Michel Blanquer, cité par des médias, indiquant qu’une fille sur cinq dans le monde « ne va pas à l’école ». Cette égalité, c’est la meilleure façon aussi de lutter à la fois contre l’obscurantisme et les difficultés démographiques que rencontrent certains pays», a-t-il ajouté lors d’un point-presse, tenu en marge d’une réunion ministérielle du G7 consacrée au développement et à l’éducation à Paris. La France s’est en outre engagée à apporter un euro en faveur de la scolarisation des filles au Sahel pour chaque euro collecté par l’Unicef France entre juillet et décembre 2019 et à soutenir des projets en faveur de l’hygiène menstruelle, qui constitue souvent un obstacle à cette scolarisation.