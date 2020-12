Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a déclaré, dans une interview au site d'information Algérie Now, qu'il attendait l'autorisation du gouvernement pour commencer à exporter des bouteilles de gaz butane vers la Tunisie, soulignant que l'Algérie n'a pas arrêté un jour d'exporter du gaz vers ce pays. Concernant le gaz butane, le porte-parole a déclaré: «Ils nous ont demandé de réexporter du gaz butane, mais avec les frontières fermées, des autorisations exceptionnelles doivent être obtenues pour le passage des camions. Ce dossier est à l'étude et je pense que les choses seront bientôt réglées, d'autant plus que nos capacités nous permettent de commercialiser nos produits auprès des frères tunisiens. La semaine dernière, le directeur général de Naftal, Belkacem Harchaoui, avait déclaré que l'Algérie exportera le surplus de sa production de gaz naturel vers la Tunisie dès cette semaine.