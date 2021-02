Lancé en décembre 2020 dans le cadre de la coopération germano-algérienne, le projet «Communes Vertes», mis en oeuvre par l'agence allemande de coopération (GIZ) en Algérie pour le BMZ en coopération avec le ministère algérien de l'Intérieur, des Assemblées locales et du Plan national, tend à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des négociations internationales sur le climat. Sa mise en oeuvre durera jusqu'à mars 2023. Selon l'ambassade d'Allemagne à Alger, ce projet devra appuyer les communes dans leurs efforts de développer l'utilisation des technologies d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables (EnR). Le projet met un accent particulier sur la mise en oeuvre locale. Sous mandat du gouvernement fédéral d'Allemagne, la GIZ soutient 34 communes algériennes. Le projet appuie ces communes dans leurs efforts d'utiliser plus les technologies d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables. Celles-ci pourront économiser une partie de leurs coûts énergétiques et contribueront à la réalisation des objectifs nationaux de protection du climat.