Le bureau de l’Assemblée populaire nationale a recensé dernièrement 1705 questions écrites et orales des députés qui attendent toujours une réponse des membres du gouvernement. Il s’agit là bien évidemment d’un héritage laissé par les anciens Exécutifs. Réuni le 30 décembre dernier, sous la présidence de Slimane Chenine, le bureau de l’APN a examiné ces questions orales et écrites déposées à son niveau et décidé de les transmettre au gouvernement car remplissant toutes les conditions juridiques requises. Il a aussi annoncé la vacance du siège d’un député. Le bureau a également examiné une demande émanant de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle pour l’organisation de visites sur terrain et des journées d’études outre l’examen de questions d’ordre administratif.