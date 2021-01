Les premiers lots du vaccin anti-Covid-19 Spoutnik V, devraient être livrés durant le mois en cours, pour mettre en branle rapidement la campagne de vaccination. Attendu avec impatience par les uns, craint par les autres, le vaccin anti-Covid-19 n'est pas vu du même oeil par toute la population algérienne. L'on se demande alors si les membres du gouvernement Abdelaziz Djerad, à l'instar d'autres dirigeants du monde, ne devraient pas donner l'exemple en se vaccinant eux-mêmes. En effet, devant la réticence des Algériens alors qu'on sait que le vaccin est le moyen le plus efficace pour lutter contre le virus et qu'il nous laisse de l'espoir de retrouver un peu une vie normale, l'attitude du gouvernement dans son ensemble, et notamment le ministre de la Santé, devrait-être à la hauteur de l'enjeu.