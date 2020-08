Le gouvernement français a décidé d'un plan de sauvetage pour la presse écrite. Très affaiblie par la crise sanitaire, elle va bénéficier d'aides d'un total de 483 millions d'euros sur 2 ans, a indiqué l'Elysée, dont une partie a déjà été votée.

Ces aides ont été présentées à l'issue d'une réunion entre Emmanuel Macron et une dizaine de dirigeants des quotidiens nationaux et régionaux, reçus jeudi soir à l'Elysée, en présence des ministres Bruno Le Maire (Economie) et Roselyne Bachelot (Culture). Le chef de l'Etat s'était engagé l'an dernier à aider le secteur à surmonter les défis de la transition numérique mais l'épidémie et son impact sur les recettes publicitaires, la distribution des numéros et les ventes en kiosque ont encore aggravé la situation. L'Exécutif a en échange demandé aux groupes de presse de réduire la précarisation de leurs collaborateurs, notamment les pigistes, photo-journalistes ou dessinateurs.