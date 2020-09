Dans un entretien diffusé, samedi dernier, sur Europe1, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, affirme rêver toujours d'un match amical Algérie-France sous sa mandature. Seulement, il lui reste peu de temps dans son mandat et, du coup, les chances d'organiser ce match sont

minces. «On n'a jamais réussi à trouver un accord», a-t-il souligné, affirmant avoir proposé un match aux dirigeants algériens «à plusieurs reprises». Selon lui, la FFF et la FAF sont sur la même longueur d'onde à cet égard. «Face à ce souhait de très longue durée, je ne suis pas certain que l'État algérien le souhaitait vraiment», a-t-il confié encore. La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à 2001, au Stade de France. Le match a dû être définitivement arrêté en raison de l'envahissement du terrain par des supporters algériens. Depuis, l'Algérie et la France ne se sont plus affrontées.