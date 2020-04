Le Groupe industriel des productions laitières Giplait a fait don d'une somme de 30 millions DA au Trésor public dans le cadre de l'effort national de lutte contre le coronavirus. A travers ce geste, le Groupe Giplait et ses filiales expriment leur «entière solidarité avec les autorités publiques dans cette situation difficile que traverse le pays», a indiqué le P-DG du Groupe public. Chargé notamment de la régulation du marché du lait, ce Groupe a pris aussi «des mesures exceptionnelles pour assurer l'approvisionnement du marché en lait et produits dérivés, en vue de répondre aux besoins de plus en plus croissants», a fait savoir M. Harim. Dans ce sillage, il a précisé que, malgré les conditions de confinement, les 15 laiteries affiliées au Groupe «ont doublé d'efforts pour produire une quantité journalière de 3 millions de litres de lait conditionné en sachet subventionné à 25 DA». à cela s'ajoute la production de 400 000 litres par jour de lait de vache local, en plus du maintien de la production des dérivés de produits.