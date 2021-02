Dans le cadre de la stratégie de développement et de diversification de partenariat, le P-DG du Groupe Imetal, Tarik Bouslama, a reçu l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie, Maxime Sabkh. L'occasion de discuter des opportunités de partenariat et de coopération entre les entreprises ukrainiennes et le Groupe Imetal, dans le cadre d'un partenariat à l'international dans le secteur métallurgique. À ce sujet,Tarik Bouslama a souligné les importantes opportunités d'investissements à saisir en Algérie, notamment pour les entreprises ukrainiennes, aussi bien dans le cadre d'éventuelle participation ou sur fonds propres. Il a également invité les entreprises ukrainiennes à se joindre à la modernisation de l'infrastructure métallurgique algérienne.