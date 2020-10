Radisson Hotel, l'un des groupes hôteliers les plus importants au monde, ambitionne de poursuivre son développement et d'accélérer sa stratégie de croissance en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Les ouvertures de plusieurs nouveaux hôtels sont ainsi prévues dans les trois pays dans les années à venir.Conscient du potentiel de l'Algérie dans l'hôtellerie de ville et d'affaires, Radisson Hotel envisage, par ailleurs, d'exploiter un second hôtel à Alger, actuellement en construction. Le groupe entend maintenir son rythme de croissance dans la capitale et vise d'autres pôles économiques dans le pays, ainsi que des destinations de loisirs.