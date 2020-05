Après plus de 10 ans de son dernier signalement, le guépard saharien, espèce inscrite sur la liste rouge menacée d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, a été observé récemment par les équipes scientifiques de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar (Onpca). Le directeur du Pnca a présenté un court documentaire sur les missions de recherches scientifiques et les images du guépard prises dans l'Atakor au coeur du parc de l'Ahaggar. Il s'exprimait lors d'un point de presse à l'occasion de la clôture du mois du patrimoine 2020, rapporte l'agence officielle. Selon lui, ce projet a mobilisé «une cinquantaine d'agents de l'Onpca de différentes spécialités pendant 120 jours et 40 caméras fonctionnant en continu générant ainsi une nouvelle banque de données de plus de 230 000 photos qui sont à l'étude».