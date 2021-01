Comme chaque nouvelle année, le Haut Commissariat à l'amazghité célèbre Yennayer par de nouvelles éditions. Pour cette année 2971, sept titres ont été édités complétant ainsi le programme éditorial du HCA qui a à son actif une centaine de titres à caractère littéraire et linguistique. Cette année, c'est également l'opportunité d'éditer les publications des lauréats du «Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighes» qui connaît sa première édition cette année. Institué en 2020 par décret présidentiel, ce prix littéraire récompense les meilleures oeuvres et recherches réalisées dans la linguistique, la littérature d'expression amazighe. Onze personnes ont été nominées sur les 106 candidatures qui ont été reçues par le HCA, dans les différentes catégories.