Le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) organise du 7 au 10 Juillet prochain en collaboration lavec e ministère de l’Education nationale, une session de formation destinée aux enseignants de tamazight de la wilaya d’Alger articulée autour de thématiques liées à l’enseignement de tamazight au cycle primaire et moyen et en classe hétérogène ou en classe non amazighopohone (avec insistance sur la pédagogie différenciée). Ces thématiques seront abordées en exposés et ateliers par un panel d’experts en pédagogie, didactique et inspecteurs de tamazight. Le lycée des Mathématiques de Kouba, à Alger, abritera ce forum de formation qui s’inscrit dans la complémentarité et le renforcement de la formation continue que dispense le ministère de l’Education nationale dans le cadre de son programme national de la formation des enseignants ; engagement pris par le Haut Commissariat à l’amazighité (HCA) depuis sa création en 1995 par son accompagnement à la formation des enseignants de tamazight.