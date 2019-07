«Nous avons saisi toutes les instances responsables et si rien ne sera fait au cours de cette semaine, nous allons passer à des actions plus spectaculaires, faire dans l'escalade si on n'a pas le choix», a affirmé, le secrétaire général du syndicat des imams.

Les imams envisagent de radicaliser leurs actions de contestation. Ils comptent organiser des sit-in devant le siège du gouvernement. Le principal souci des imams tient à leur sécurité. Ils se font agresser régulièrement par des extrémistes. Et pour se faire entendre de l'ensemble des Algériens, ils n'écartent pas la possibilité de débrayer le vendredi.

Ce serait le Hirak des imams, contre les obscurantistes...