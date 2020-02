Dans le cadre de ses «Jeudis de l'IMA», l'Institut du Monde arabe organise demain à 19h, une soirée-débat sur l'ouvrage «le Hirak en Algérie, l'invention d'un soulèvement» qui va prochainement paraître aux éditions La Fabrique. L'ouvrage tente de rendre compte de cette extraordinaire ébullition qui a sidéré tous les observateurs. Dirigé par Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui et Salima Mellah, le livre réunit les contributions de journalistes et professionnels algériens qui ont suivi sur place le mouvement au jour le jour, ainsi que celles de spécialistes, algériens et français, qui observent l'actualité du pays depuis des décennies. Le débat sera animé par François Gèze, ancien P-DG. des éditions La Découverte (1982-2014) avec la participation de Habib Souaïdia, José Garçon et Hassina Méchaï.