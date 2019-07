La coopération japonaise avec les pays d’Afrique est classée 4ème, au même rang que la France, après les USA, l’Allemagne et l’Angleterre, à cause de la stagnation de l’économie japonaise depuis l’année 1990, alors qu’elle était auparavant au premier rang en termes d’enveloppes budgétaires octroyées, a indiqué le président de l’Agence de coopération internationale du Japon (Jica) Shinichi Kitaoka. «Notre coopération avec les pays de l’Afrique est différente de celle des autres bailleurs de fonds traditionnels, car le Japon octroie des prêts en yen et n’accorde pas de dons, afin de contribuer à l’autonomisation des pays bénéficiaires, qui s’engagent à rembourser leurs crédits et contribuent à la croissance de leurs pays, a-t-il précisé, lors d’une rencontre tenue au siège de la Jica à Tokyo, dans le cadre du Programme médias étrangers 2019 de la Jica (du 1er au 12 juillet 2019).