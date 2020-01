Le nombre des visiteurs du jardin d’Essai d’El Hamma (Alger), lors de l’année écoulée 2019, a dépassé 1,5 million. Le premier bilan fait état de 1 549 078 visiteurs, entre enfants et adultes, qui s’étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les circuits végétaux singuliers et le jardin zoologique. Le nombre d’enfants qui ont visité le jardin a dépassé 139 000, ayant également bénéficié d’un programme de loisirs tracé à l’occasion des dernières vacances d’été ainsi que lors des vacances d’hiver marquées par l’affluence de 18 816 visiteurs, tandis que le Nouvel An 2020 a vu plus de 22 000 visiteurs. Le jardin d’Essai a ouvert ses portes , tout au long de la saison écoulée, à plusieurs activités et manifestations de santé et de sensibilisation, en abritant 8 journées de sensibilisation, tout au long de l’année, coïncidant avec des occasions nationales et internationales. Créé en 1832, le jardin d’Essai d’El Hamma s’étend sur une superficie de plus de 32 hectares.