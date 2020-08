La direction du jardin d'Essai d'El Hamma a mis en place un protocole sanitaire au service des visiteurs attendus en prévision de sa réouverture, portant sur l'intensification des opérations de désinfection, le contrôle du port obligatoire des bavettes et le respect de la distanciation physique. À la lumière des instructions du wali d'Alger, le jardin d'Essai d'El Hamma a bénéficié, durant toute la semaine précédente et jusqu'à demain (hier), d'opérations de désinfection ayant touché ses différentes structures et ce dans le cadre des mesures de prévention spécifiques à la lutte contre le Covid-19. La direction du jardin d'Essai a mis en place un protocole sanitaire au service des visiteurs, qui sera opérationnel dès l'annonce officielle de sa réouverture, a expliqué le même responsable qui n'a pas donné une date fixe pour cela.