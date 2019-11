Le jardin d’Essai d’El Hamma (Alger) a été choisi pour le lancement du projet d’encyclopédie électronique de botanique et d’horticulture des pays maghrébins, dans le cadre d’un accord de partenariat qui sera conclu entre l’Algérie et le jardin botanique de Genève (Suisse), a affirmé le directeur général du jardin d’Essai, Abdelkrim Boulahia. La visite au jardin d’Essai de Cyrille Chatlain, conservateur du jardin botanique de Genève, s’inscrit dans le cadre de l’examen des moyens de partenariat et de coopération entre les deux entreprises afin de «lancer le projet d’encyclopédie scientifique de botanique et d’horticulture dans les pays du Maghreb», supervisé par cet expert suisse à la tête d’un groupe de travail spécialisé. Ce chercheur de renommée mondiale, a indiqué que le projet d’encyclopédie (I.Flor) donnera «une dynamique positive» à l’opération de recensement lancée par les services techniques au jardin depuis deux ans, en collaboration avec l’école d’agriculture et l’Agence nationale de la préservation de la nature (ANN).