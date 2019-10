Cima Motors, distributeur de Hyundai et TMC en Algérie, lancera sous peu le crossover Kona dans son édition limitée Iron Man. Comme son nom l’indique, cette variante est inspirée par le célèbre super-héros de la maison Marvel. Pour une allure plus imposante, ce Kona a été élargi de 40mm et repose sur des jantes de 19 pouces rouge et argent, chaussées de pneus tout-terrain. Les centres de roue arborent le masque d’Iron Man sur fond rouge. La carrosserie gris foncé mat, est contrastée par un toit et des bas de caisse latéraux rouges, et quelques touches de doré. Les projecteurs ont reçu des LED inédites rappelant le regard d’Iron Man.Cette édition limitée Kona Iron Man Edition sera proposée en motorisation Essence 1.6 Turbo de 177 Ch associé à une DCT7, déclinée en 4×2 et 4×4 et ce pour un tarif de départ avoisinant les 4.100000 DA.