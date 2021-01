«Chassez le naturel, il revient au galop.» Invité, dimanche soir, de l'émission Questions Politiques, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a martelé, à l'antenne de France Info, que «le Sahel, c'est notre frontière sud: si on laisse cette région aux mains des djihadistes, c'est aussi notre propre sécurité qui est en jeu» précisant que «l'objectif est toujours le même: on ne se désengage pas, et on veut lutter contre le terrorisme».