Le Liban pleurait hier des forêts réduites en cendres, au sud de Beyrouth, par des incendies ayant touché depuis lundi des zones habitées et qui ont causé d’importants dégâts aux infrastructures, la presse locale déplorant une catastrophe écologique. «Les cendres du Liban», titrait en Une le quotidien francophone L’Orient-Le Jour, avec une photo d’arbres en feu en pleine forêt montrant «des dégâts colossaux» et «d’importantes surfaces boisées parties en fumée». Des centaines d’incendies se sont déclarés lundi et le feu a progressé rapidement, menaçant des zones résidentielles en raison d’un vent chaud, surtout dans le Chouf —l’une des principales régions touchées avec le massif d’Iqlim al-Kharroub. Avec les premières pluies de la saison, les incendies ont été maîtrisées mardi soir, selon la ministre de l’Intérieur Raya el-Hassan, même si, hier matin, des feux sporadiques ont été rapportés par l’agence de presse officielle libanaise, dans certains secteurs. Les incendies qui, depuis lundi, ont détruit plusieurs hectares de surfaces boisées, menacé des zones habitées et poussé les autorités à demander de l’aide à l’étranger, sont parmi «les plus graves ayant touché le Liban», selon le quotidien anglophone The Daily Star.