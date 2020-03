L'exécutif de l'APW de Tizi Ouzou et plusieurs directeurs de wilaya (DTP, DJS, DE, DSP, DEP et DRE) étaient, lundi dernier, en visite d'inspection des projets en cours de réalisation dans les daïras d'Aïn El Hammam et Iferhounene.

La délégation a entamé son périple à Aïn El Hammam, où un projet d'hôpital est en réalisation depuis mai 2019. Le taux d'avancement des travaux est à hauteur de 25%, pour un délai initial de 30 mois. Il a été également question de glissements de terrain dans une partie de cette ville où des bâtiments ont dû être démolis.

à ce jour, des habitants et des commerçants sont en attente de relogement et certains d'entre eux ont interpellé les élus et les responsables, à cette occasion.

Le lycée de jeunes filles a accueilli la délégation qui a reconnu la nécessité de sa réhabilitation, notamment au niveau du réfectoire, d'autant qu'il doit être baptisé, incessamment, au nom du moudjahid Hocine Ait Ahmed.