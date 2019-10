La 8éme édition du salon spécialisé «Maghreb Pharma» dédié aux professionnels du secteur de l’industrie pharmaceutique, a ouvert ses portes au Centre international de conférences (CIC) à Alger, avec la participation de plus de 200 exposants nationaux et étrangers venant de 25 pays. Sur les 217 exposants nationaux et étrangers issus de 25 pays d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, bon nombre sont des «habitués» depuis la 1ère édition de cette manifestation, organisée par Medi Theral et Easyfairs. L’Algérie représente pour les participants étrangers un marché très porteur sachant qu’elle a réussi à produire localement plus de la moitié de ses besoins en produits pharmaceutiques. Aussi, leur présence est motivée par la recherche de potentiels distributeurs locaux. Il s’agit également, à travers ce salon, de parvenir à créer une zone de produits finis localement en offrant la possibilité aux producteurs d’y être représentés et d’interagir avec les différents exposants.