Au niveau de l'avenue Mustapha Sayed El Ouali, ex-Claude Debussy, de la rue Didouche-Mourad à Alger-Centre, il y a un immeuble, -très particulier- qui menace ruine. Il risque de s'effondrer à tout moment, en raisons de graves infiltrations d'eau qu'il a subies et qu'il subit toujours. En s'effondrant, bien évidemment, il risque de causer la mort de citoyens. Les autorités locales étant donc averties, et une autorité avertie en vaut deux. Revenons à la particularité de cet immeuble: d'abord, il est classé patrimoine national de par son style arabo-mauresque, ensuite tenez-vous bien, c'est dans cet immeuble que vit encore Madame veuve Souidani Boudjemaâ, oui, vous l'avez bien lu, madame veuve Souidani Boudjemaâ! Alors, M. Bettache avons-nous le droit de laisser périr cet immeuble et ses habitants avec? C'est comme si on assistait à la destruction et au pillage des ruines romaines de Thadarth Uzeffoun sans dire un mot!