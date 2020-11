La commission des finances de l'Assemblée nationale populaire devrait rouvrir incessamment le dossier du marché noir de la devise ainsi que celui des bureaux de change. Programmé, mais reporté à maintes reprises, ce dossier devrait être présenté aux ministres et aux cadres gouvernementaux. Ce dossier devrait contenir l'affaire du marché du «square» qui est gelée depuis 5 ans et qui devrait être soulevée lors d'une réunion avec le gouverneur de la Banque d'Algérie. Le dossier de l'endiguement du marché noir et de son intégration sur le marché officiel est revenu à l'avant-garde de la loi de finances de 2021, après que le ministre des Finances a confirmé que la Banque d'Algérie, la douane; le ministère du Commerce ainsi que celui des Finances seront coordonnés pour étouffer ce marché. Le président du comité des finances a expliqué que les bureaux de change avaient été légalisés lors de la dernière législature et que des fonds avaient été octroyés pour les ouvrir. Cependant, cela n'a pas été concrétisé en raison des taux d'intérêt bas par rapport au taux de change adopté au niveau de la place Port-Saïd dans la capitale; qui est le plus gros point noir de vente.