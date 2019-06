Le Maroc est le premier fournisseur de l’Europe en cannabis (marijuana) et de résine de cannabis (haschisch), avec près de 72% de la totalité de ces drogues saisies via l’Espagne, et qui proviendraient de ce pays d’Afrique du Nord, a indiqué un rapport de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (Oedt). Selon ce rapport, publié le 6 juin 2019, «une partie de l’herbe présente en Europe serait tantôt cultivée en Europe, plus précisément en intérieur, mais une grande partie proviendrait du Maroc». Le rapport a expliqué que «la résine de cannabis est principalement importée du Maroc d’où provient la plus grande partie de la résine de cannabis consommé en Europe ...».