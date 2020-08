Pour l'Union européenne, le Maroc n'est plus un pays «sûr» sur le plan sanitaire. Vendredi, le Conseil de l'Union européenne a annoncé, via un communiqué, avoir retiré le Maroc de la liste des pays avec lesquels les voyages sont autorisés sans restrictions. Le Maroc était sous surveillance depuis fin juillet. Le pays fait face, depuis plusieurs jours, à une recrudescence du nombre de cas de contaminations au nouveau coronavirus Covid-19. Rabat a isolé plusieurs villes pour limiter les contaminations. Il a également décidé, hier, de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 septembre prochain. Avec l'exclusion du Maroc, la liste européenne compte désormais 11 pays: Australie, Canada, Géorgie, Japon, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie, Uruguay et la Chine, mais sous réserve de confirmation de la réciprocité pour ce dernier pays.