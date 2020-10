La commune de Miliana (Aïn Defla) a commémoré jeudi le 63ème anniversaire de la mort du chahid Ali Ammar, dit Ali la Pointe, tombé au champ d'honneur le 8 octobre 1957. Une gerbe de fleurs a été déposée au pied de la stèle érigée sur la place qui porte le nom du martyr au cours d'une cérémonie organisée en présence des moudjahidine de la région et des autorités civiles et militaires de la wilaya, à leur tête le wali, Embarek El Bar. Intervenant à l'occasion, Beldjouher Abdelkader, dit Kadi (74 ans), cousin d'Ali la Pointe, a mis en exergue les qualités «hors pair» de l'illustre chahid, soutenant que ce dernier était, depuis sa tendre enfance, «épris de justice et de liberté». «Etant tout petit, il était connu pour son courage et son désir ardent de venir en aide aux plus faibles et aux plus démunis parmi ses concitoyens», se remémore-t-il.