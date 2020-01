Le ministère de la Défense nationale a mis en place une nouvelle application électronique pour permettre un accès «immédiat» à son actualité et ses informations, a-t-il indiqué dans un communiqué. «Œuvrant à être au diapason des développements des technologies de l’information et de la communication, et afin de garantir une information objective, efficace et instantanée, le ministère de la Défense nationale informe les citoyens et les médias qu’une nouvelle application électronique a été mise en place pour permettre un accès immédiat à toute l’actualité et les informations du MDN, notamment les communiqués de presse, les annonces de recrutement et du Service national, ainsi que tout autre rendez-vous ou information», a précisé la même source. «La nouvelle application mobile d’information dénommée «MDNews» permet d’envoyer des notifications à ses utilisateurs pour toute actualité. Elle est disponible exclusivement sur le site Web officiel du MDN (WWW.MDN.DZ), à travers le lien : www.mdn.dz/mdnews.apk», a ajouté le ministère.