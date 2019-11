Les clients de Mobilis se plaignent depuis plus d’une semaine d’une absence totale du réseau de l’opérateur national à Haï El Binaa dans la commune de Dély Brahim. Ces derniers n’arrivent ni à recevoir ni à émettre un appel. Le calvaire ! Il semblerait qu’il s’agit d’une panne du relais, mais si c’est le cas, pour quelle raison l’opérateur n’a-t-il toujours pas pris la peine de réparer la panne ? D’informer sa clientèle et de s’excuser auprès d’elle ? Il faut dire qu’il ne s’agit pas là d’une première pour Mobilis dont le réseau a été fortement perturbé dans plusieurs wilayas, il y a près d’un mois, à cause d’une panne technique. à cette époque, Mobilis n’avait également pas jugé utile d’aviser. En attendant donc une communication officielle de l’opérateur historique, les utilisateurs doivent prendre leur mal en patience jusqu’à ce que le problème soit réglé.