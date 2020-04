Une primatologue britannique, Jane Goodall, a estimé que le «mépris» de l'environnement a causé la crise du nouveau coronavirus Covid-19. La primatologue, qui a voué sa vie à la défense des animaux, notamment les chimpanzés et de l'environnement, a souligné qu'«il est temps d'apprendre de nos erreurs et tenter d'éviter de futures catastrophes». «C'est notre mépris pour la nature et notre manque de respect pour les animaux avec lesquels nous devrions partager la planète qui ont causé cette pandémie, qui avait été prédite de longue date», a-t-elle dit lors d'une conférence téléphonique à l'occasion de la sortie d'un nouveau documentaire produit par National Geographic. «Car à mesure que nous détruisons, par exemple la forêt, les différentes espèces d'animaux qui l'habitent sont poussées en proximité forcée et des maladies passent d'un animal à un autre, et un de ces animaux, rapproché par force des humains, va probablement les infecter».