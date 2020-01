Les différents types de miel et autres produits de la ruche actuellement exposés à la vente à la Foire nationale du miel et des produits de la ruche, organisée du 20 au 28 du mois en cours à Chlef, ont enregistré une hausse « notable », comparativement à l’année précédente. De nombreux apiculteurs exposants ont imputé la hausse des prix au recul de la production mellifère, en raison, selon eux, des conditions climatiques défavorables, comme l’une des « raisons principales à l’origine de la hausse des prix et leur instabilité », ont-ils indiqué. A cela s’ajoutent, « les frais inhérents au déplacement des ruches d’abeilles pour la transhumance sans omettre les dépenses liées à l’acquisition de matières premières nécessaires pour l’activité apicole », ont-ils soutenu. A noter que les prix des miels proposés à la vente, à cette foire, ont varié entre 3 300 DA/kg pour le miel de fleurs, et 3 600 DA/kg pour le miel de thym, au moment où le miel de carotte sauvage a été affiché à 3 500 DA/kg, le miel de montagne à 4 000 DA/kg, et le miel de jujubier entre 4 500 à 5000 DA le kg.