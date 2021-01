Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Culture et des Arts a démenti les informations faisant état de la désignation du chanteur de raï Kader Japonais comme ambassadeur du patrimoine culturel algérien. Selon le ministère, il s'agit de «rumeurs» tout en précisant qu'«il n'existe pas de tels titres ni de telles désignations».

Néanmoins, il y a lieu de signaler que le chanteur avait posté, sur son compte instagram personnel, vendredi, une vidéo du ministère de la Culture et des Arts et avait fait savoir qu'il a été désigné comme ambassadeur du patrimoine culturel algérien, une vidéo qu'il a supprimée par la suite.

Initiative personnelle ou retournement de situation tant l'information a suscité un tollé sur les réseaux sociaux?