Des directeurs d'écoles primaires nouvellement promus, dépendant de la direction de l'éducation d'Alger-centre, interpellent le ministre de l'Education nationale sur des cas d'affectation dans des conditions qu'ils jugent «opaques» dans les établissements scolaires. Ils contestent le fait que les écoles concernées par le mouvement n'étaient pas toutes affichées, comme il est exigé par la réglementation et se demandent sur quels critères les établissements disposant de logements d'astreinte ont été accordés et pourquoi ces logements sont octroyés à des fonctionnaires de l'académie et non aux nouveaux directeurs. Ils appellent le ministère de l'Education nationale à ouvrir une enquête sur ce qu'ils considèrent comme «une privation de leur droit».