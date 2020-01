Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, a représenté l’Algérie au sommet Royaume-Uni- Afrique, qui a eu lieu dernièrement, aux côtés des chefs d’Etat et de gouvernement africains qui ont été reçus au palais de Buckingham par le prince William, duc de Cambridge, en sa qualité de représentant de la reine Elizabeth. Le ministre algérien a participé aux travaux du sommet consacré à la coopération entre le Royaume-Uni et l’Afrique, un sommet caractérisé par la présence, également, de nombreuses personnalités du monde des affaires internationales et britanniques ainsi que bon nombre de dirigeants de grandes entreprises du continent africain, notamment anglophones.