La direction de la culture de la wilaya de Annaba, en étroite collaboration avec le musée d'Hippone, a concocté un programme culturel particulier, en cette période de confinement, à l'intention des familles et plus particulièrement de la jeunesse annabie. L'initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine, en cours jusqu'au 18 mai, comporte une diffusion virtuelle quotidienne des conférences relatives au patrimoine matériel et immatériel de la région. Avec cette page Facebook animée par des universitaires et chercheurs issus de différentes wilayas du pays, le public est convié à découvrir, ou redécouvrir, l'histoire de Annaba et de sa région, à travers les époques où de multiples civilisations se sont succédé, laissant leurs héritages, non seulement inscrits dans la pierre, mais, également, dans la mémoire collective.